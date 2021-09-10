Arçelik Imperium 9 TV Serisi, "Gözbebeği Teknolojisi" ile doğal görüntü performansı sunuyor

Arçelik, "Gözbebeği Teknolojisi" ile Imperium 9 TV Serisi'nde tüketicilerini doğal renk ve görüntü performansı ile buluşturuyor.

Arçelik, "Gözbebeği Teknolojisi" ile Imperium 9 TV Serisi'nde tüketicilerini doğal renk ve görüntü performansı ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatında fark yaratan Arçelik, Imperium 9 TV Serisi ile televizyon izleme keyfine yeni bir boyut kattı.

Arçelik Imperium 9 Serisi'nde büyük ekranlardan oluşan televizyonlar "Gözbebeği Teknolojisi" sayesinde kullanıcılara doğal renk ve mükemmel görüntü performansı sunarken, Android TV ile akıllı televizyon deneyimi ve kolay kullanımı destekleyici fonksiyonel özellikler sunuyor.

Renk geliştirme teknolojisi sayesinde zengin bir renk paleti sunan 9 Serisi Arçelik UHD Pro TV her karede gerçeğe daha yakın renkleri yakalıyor. TV içerisinde yer alan ve tüm teknolojilerden en yüksek seviyede performans alınmasını sağlayan 4 çekirdekli Imperium işlemci televizyonlar yüksek hızı ile üstün görüntü ve renk kalitesini açığa çıkarıyor.

Uzman Alman markası ELAC'ın geliştirdiği akustik ses tasarımına sahip 9 Serisi Arçelik UHD Pro TV, izlenilen tüm içeriklerde sinemadaki gibi zengin ve çok boyutlu bir ses deneyimi yaşatıyor.

Youtube, Netflix, Spotify, Twitch, Google Play, Ted TV, Deezer, beIN CONNECT, TV+ ve Google'un sunduğu birbirinden farklı içerikleri Android TV Dünyası'nda bir araya getiren Imperium 9 Tv Serisi evde televizyon keyfini daha eğlenceli hale getiriyor.

Imperium 9 Serisi Arçelik UHD Pro TV, ince yapısı ve ortadan ayaklı modern tasarımıyla salonun her köşesine uyum sağlarken, kablo gizleme özelliğiyle bulunduğu mekana ferahlık katıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt