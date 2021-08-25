Arçelik ekibi Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi

Arçelik'in ve Koç Holding'in üst düzey yöneticilerinden ve Arçelik'in faaliyet gösterdiği farklı ülkelerdeki katılımcılardan oluşan ekip Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Arçelik'in ve Koç Holding'in üst düzey yöneticilerinden ve Arçelik'in faaliyet gösterdiği farklı ülkelerdeki katılımcılardan oluşan ekip Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Melih Poyraz, Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, Arçelik Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika & Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu ve Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat'ın da aralarında olduğu üst düzey yöneticilerinden ve farklı ülkelerden katılımcılardan oluşan 16 kişilik ekip, Türkiye'nin doğu ucunda bulunan ve 5 bin 137 metre ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı'ya zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla, iklim değişikliğine karşı mücadelede Arçelik'in büyük rol oynadığını belirtti.

Günümüzün en önemli küresel sorunları arasında iklim değişikliğinin yer aldığını vurgulayan Ebiçlioğlu, bu doğrultuda şirketlerin, hem faaliyet gösterdikleri sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin hem de kurum olarak üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Ebiçlioğlu, Arçelik olarak, ticari faaliyetleri sürdürürken ve yatırımları hayata geçirirken topluma, dünyaya ve genç nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak amacıyla çalışmaları yürüttüklerinin altını çizdi.

Sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde iklim değişikliği konusunda performanslarını her geçen gün bir üst noktaya taşıdıklarını aktaran Ebiçlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dağlar; dünyadaki yaşamın, biyoçeşitliliğin ve birliğin bütünsel bir örneği – hikayeleriyle tarihe, ekosistemiyle de canlılara hayat veriyor. Bu nedenle, biz de ekip olarak, doğaya olan bağlılığımızı vurgulamak ve sorumluluklarımızı tekrar hatırlamak için Ağrı Dağı'na tırmanarak 2011'de Kilimanjaro ile başlayan farkındalık tırmanışlarına bir yenisini ekledik. Tırmanışımız ile takım olmanın, doğa ve yeni bir yaşam biçimi için birlikte hareket etmenin önemini yeniden tecrübe ettik. Yakın zamanda ülkemizde ve dünyada yaşanan yangın ve sel felaketleri hem iklim krizinin artan etkilerini hem de bu mücadelede birlikte hareket etmenin önemini bizlere bir kez daha gösterdi. Arçelik olarak, önümüzdeki dönemde de coğrafyamızın sürdürülebilir gelişimine destek olmaya, çevresel etkimizi azaltarak doğayı korumaya, ülkemiz ve dünyamız için değer yaratmaya devam edeceğiz."

Arçelik ekibi küresel ısınmaya dikkati çekmek için daha önce de 2011 ve 2018 yılında Kilimanjaro, 2017 ve 2018 yılında Elbrus, Ocak 2019'da Aconcagua tırmanışlarını takım ruhu ve liderlik becerileri sayesinde başarıyla sonuçlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu