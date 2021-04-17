Arçelik'e Red Dot ve iF Design'dan 29 ödül
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Arçelik'e Red Dot ve iF Design'dan 29 ödül

Arçelik'e Red Dot ve iF Design'dan 29 ödül
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Arçelik, bu yıl Red Dot ve iF Design organizasyonlarında 29 ödüle layık görüldü.

Arçelik, bu yıl Red Dot ve iF Design organizasyonlarında 29 ödüle layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin tasarladığı ürünlere dünyanın en prestijli ödüllerinden olan iF Design Award ve Red Dot Awards'dan çok sayıda ödül aldı.

Arçelik, dünya çapında olağanüstü tasarım hizmetleri ve danışmanlıkları ile ünlü olan iF Tasarım Ödülleri'nden 18, tüm dünyada tasarım alanında sayılı yarışmalardan biri olan Red Dot Ödülleri'nden ise 11 ödül almaya hak kazandı.

Salgın nedeniyle ilk kez dijital ortamda değerlendirilen iF Design Award 2021'e 52 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin başvuru yapılarak tüm zamanların en büyük katılımı gerçekleşti.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı süreçte, 1.744 katılımcının ödüle ulaştığı iF Design Award 2021'de Arçelik, Beko ve Grundig markalarının ürün gamlarında yer alan 18 farklı ürünüyle ürün tasarımı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Salgın gölgesinde gerçekleşen ve uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen Red Dot Tasarım Ödülleri'ne 60'a yakın ülkeden başvuru yapıldı. Tasarım kalitesi ve inovasyon derecesi gibi süreçler kapsamında değerlendirilen markalar arasında yer alan Arçelik, Red Dot Ödülleri'nde Arçelik, Beko ve Grundig markalı toplam 11 ürünüyle ödül almaya hak kazandı.

Arçelik, online pazarlama dünyası için yeni bir dönemin kapılarının aralandığı bu zorlu süreçte, markaların bu tarz ödüllerle taçlandırılmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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