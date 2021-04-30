Arçelik, A Milli Takım finale kaldığında televizyon bedellerini iade edecek
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Arçelik, A Milli Takım finale kaldığında televizyon bedellerini iade edecek

Arçelik, A Milli Takım finale kaldığında televizyon bedellerini iade edecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Arçelik, 1-31 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın finale kalması halinde mart ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edecek.

Arçelik, 1-31 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın finale kalması halinde mart ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir kampanyaya imza atıyor.

Teknolojisi ve tasarımıyla öne çıkan ürünlerini her geçen gün daha da geliştiren Arçelik, Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın olası zaferini kutlamaya hazırlanıyor.

Turnuvada A Grubu'nda Roma'da 11 Haziran'da İtalya, Bakü'de 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 11 Temmuz'daki finale kalması halinde mayıs ayında satılan Arçelik 55 inç ve üzeri UHD televizyonların bedelleri tüketicilere iade edilecek.

Arçelik 1 Mayıs itibarıyla başlayacak kampanyaya dahil olan TV modellerine ve kampanyaya ait diğer bilgileri detaylı olarak www.arcelik.com.tr adresi üzerinden tüketicilerine sunuyor.

Arçelik büyük ekran UHD televizyonlar üstün görüntü performansı ile maç coşkusunu evlere taşıyacak ve tasarımı ile salonlara şıklık katacak. Milli takım zaferiyle evlerde bir ilk yaşanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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