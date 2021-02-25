Arçelik 7 yılda 1,3 milyon adet ürünü geri dönüştürdü

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "2014 yılından bugüne kadarki 7 yıllık süreçte, 1,3 milyon adet Atık Elektrikli, Elektronik Eşya'yı (AEEE) geri dönüştürdük. Eski ve verimsiz ürünleri yeni ve enerji verimli ürünlerle değiştirerek yüksek elektrik tüketimini engelledik ve 326 GWh enerji tasarrufu elde ettik. Bu sayede 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar 197 milyon TL'lik bir tasarruf sağladık." dedi.

Arçelik'in Eskişehir ve Bolu'daki AEEE tesislerine düzenlediği online basın gezisi, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı ve Buzdolabı Ürün Direktörü Ayhan Önder'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendirdiklerini söyledi.

Sürdürülebilirlik stratejilerinin önemli bir halkası olan Eskişehir ve Bolu'da kurdukları AEEE geri dönüşüm tesislerinde çevresel sürdürülebilirlik performansını daha da ileri taşımak için çalıştıklarını aktaran Dinçer, AEEE geri dönüşüm tesisleriyle, Türkiye'deki geri dönüşüm sektörünün kalitesinin artırılmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Dinçer, çalışmaları gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğunun bilinciyle yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız ve bizi oldukça heyecanlandıran yeni marka yolculuğumuz da bu sorumluluğumuzun temeline dayanıyor. Bu yıl itibarıyla fayda odaklı yeni marka yolculuğumuzda sloganımızı 'İyiliği Aşkla Tasarlar' olarak dönüştürdük. Bu dönüşümde odağımıza sorumlu üretim ve tüketimi aldık. Sorumlu üretim ve tüketimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.

Üretim ve tüketimde olduğu gibi, ürünlerin kullanım ömrü dolduğunda oluşan atıkların geri dönüşümü de sorumluluklarımızdan biri. Elektronik atıklarla ilgili rakamlara bakarsak, dünyada her yıl 50 milyon ton atık elektrikli ve elektronik eşya oluştuğu belirtiliyor. The Global E-Waste Monitor 2020 Raporu'na göre ise 2019 yılında Türkiye'de oluşan atık elektrikli ve elektronik eşya miktarı 847 bin ton. Yani Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ton atık elektrikli ve elektronik eşyanın oluştuğu öngörülüyor."

Dinçer, İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında dünyadaki e-atıkların yüzde 37'sini küçük ev aletlerinin, yüzde 22'sini ise büyük ev eşyalarının oluşturduğunu dile getirdi.

Bu noktada AEEE'lerin profesyonel ekiplerle toplanarak geri dönüşümünün sağlanmasının, sürdürülebilirlik ve çevre adına büyük önem taşıdığına dikkati çeken Dinçer, "Arçelik olarak, bu temel sorunla mücadele etmek adına öncü bir rol üstlendik ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamında ürünlerimizi doğaya geri kazandırmak, birer kaynak olarak değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 2014 yılında Eskişehir ve Bolu'da atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesislerini kurduk." bilgisini verdi.

"Tasarruf edilen su miktarı yaklaşık 8 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer"

Can Dinçer, 2014 yılından bugüne kadarki 7 yıllık süreçte, 1,3 milyon adet AEEE'yi geri dönüştürdüklerini dile getirerek, eski ve verimsiz ürünleri yeni ve enerji verimli ürünlerle değiştirerek yüksek elektrik tüketimini engellediklerini, 326 GWh enerji tasarrufu elde ettiklerini aktardı.

Bu sayede 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar 197 milyon TL'lik bir tasarruf sağladıklarına dikkati çeken Dinçer, "İki tesisimizin 7 yılda gerçekleştirdiği geri dönüşümden gelen enerji kazancı 2,5 MW gücünde 52 adet rüzgar türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğer oldu. Bunun yanı sıra eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 6,5 milyon ton su tasarrufu sağladık. Tasarruf edilen su miktarı yaklaşık 8 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğerdir." bilgisini paylaştı.

"Ürünlerin müşterilerimizden toplanması ve geri dönüştürülmesi sürecine devam ediyoruz"

Arçelik'in Türkiye'de hem üretici olup hem de sektörünün geri dönüşüm tesisini kuran ilk şirket unvanına sahip olduğunu belirten Dinçer, Eskişehir'deki tesiste buzdolapları ve soğutucuların, Bolu'daki tesiste ise büyük beyaz eşyaları ve küçük ev aletlerinin geri dönüştürüldüğünü anlattı.

Dinçer, Eskişehir'deki tesisin buzdolaplarında bulunan ozon tabakasına zararlı CFC'li gazları da kapalı kırma sistemi ile toplayabilen Türkiye'deki ilk geri dönüşüm tesisi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tesislerimizi kurduğumuz ilk yıl, 'Doğaya Dönüş Başlasın' sloganıyla Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm hareketine imza attık. Markası ne olursa olsun, eski beyaz eşya ve televizyonları yeni ve verimli Arçelik ürünleri ile değiştirdik. 2018 yılında da 'Büyük Yenilenme Hareketi'ni başlatarak, yine her markadan eski beyaz eşyaları tüketicilerimizin evlerinden alarak çevre dostu yeni ürünlerle değiştirdik.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamında piyasaya sürülen ürünlerin müşterilerimizden toplanması ve geri dönüştürülmesi sürecine devam ediyoruz. Tesislerimizde geri dönüştürülen AEEE'lerden elde edilen plastik, demir, bakır, alüminyum gibi malzemeleri, kaynak verimliliği kavramına uygun olarak ekonomiye geri kazandırıyoruz."

"Geri dönüşüm tesisimiz tüm markalara açık"

Toplantı sonunda soruları yanıtlayan Arçelik yetkilileri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Can Dinçer, geri dönüşüm tesisinin tüm markalara açık olduğunu dile getirerek, değişim kampanyasında bütün markalara bu hizmeti açtıklarını, marka bakmadan topladıklarını, tesislerde tekrar ekonomiye kazandırma gayretinde olduklarını söyledi.

Bu çerçevede yoğun bir iletişim kampanyası sürdürdüklerine işaret eden Dinçer, "Çevre dostu ürünlerimiz şu an bütün Arçelik mağazalarında var. Tüketicilerimiz evlerdeki ürünlerle çevre dostu ürünleri değiştirebilirler. Fiyat konusunda, özel bir fiyatlandırma yapılmadı, herkesin ulaşılabileceği bir fiyatlandırma, özel indirimlerle değişim kampanyasında tüketicinin karşısına çıktık, önemli de bir talep var." bilgisini verdi.

Dinçer, salgın sürecinin tüketicilere ve sektöre etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların evde kaldığı dönemde, tüketicinin davranışının çok değiştiğine dikkati çeken Dinçer, şunları söyledi:

"Tüketici önceliğini eve yatırıma, hijyen koşullarının sağlanmasına verdi, bu da bizim beyaz eşya satışlarımızı oldukça olumlu etkiledi. Başta derin dondurucu, buzdolabı, daha sonra çamaşır makinesi, kurutma makinesi alımda tetiklendi. Daha sonra da tüketici evindeki geçirdiği vakti daha kaliteli hale getirmek için eğlenceye ihtiyaç duydu, bu da televizyon satışlarına pozitif etki etti. Bu anlamda iyi bir yıl geçirdik, sanayi rakamlarında da bunu gördük."

"Sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde olmaya devam edecek"

Dinçer, Arçelik'in önümüzdeki dönem stratejileri hakkında da bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilirlik bizim stratejimizin merkezinde olmaya devam edecek, bu konuyu çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik dünyanın en önemli ajandası ve böyle kalmalı. İklimlendirme krizi, enerji verimliliğine ilişkin bu yıllarda yapacağımız çalışmalar, geleceğimizi direkt etkileyecek. Yepyeni bir tüketici geliyor, bu tüketiciyi iyi anlamak gerek, çok yakından takip etmek gerek. Biz tüketiciye çok yakın bir markayız ve bu değişimi hissediyoruz. Yakın zamanda hızla arttığını görüyoruz ve pandemi dönemi sonrasında daha da artacak."

Konuya ilişkin dünya ölçeğinde yapılan son çalışmanın verilerine atıfta bulunan Dinçer, sonuçların çok dikkat çekici olduğuna işaret etti.

Dinçer, sonuçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmaya göre, dünyadaki tüketicilerin yüzde 73'ü önümüzdeki dönem alışveriş önceliğini değiştireceklerini, sürdürülebilir ürünleri üreten firmaların veya markaların ürünlerini talep edeceklerini söylüyor. Yine araştırma, bu tür ürünlerin pazar büyüklüğünün, diğer ürünlere göre 6 kat artacağını ifade ediyor. Yatırımcıların da yüzde 78'i sürdürülebilir teknolojilere önem veren, önceliğine alan şirketlere yatırım yapacağını söylüyor. Hepsinden de önemlisi, bu tür sürdürülebilirliği merkezine almış şirketlerde çalışan çalışma arkadaşlarımızın yüzde 75'i iklimlendirmeye karşı bir şeyler yapma gayreti içindeler, onların performansı diğer şirketlerde çalışanlara göre yüzde 16 daha fazla."

"Değişim kampanyasında ürünü tüketicinin evinden biz alıyoruz"

Son yıllarda konuşulan dijitalin yıkıcı şekilde bir an da geldiğini dile getiren Dinçer, buna hazır olan şirketlerin çok başarılı olduğunu anlattı.

Dinçer, "Arçelik olarak 15 yıl önce attığımız adımlarla dijital dönüşümde hazırdık, bu dönemde de güçlenerek çıktık ama şimdi sürdürülebilirlik, önümüzdeki dönemin yeni dijitali olacak, çok yıkıcı şekilde geliyor. Tüketici, mahallesi, toplumu, ülkesi ve dünya için gerçekten bir şey yapan şirketleri tercih edeceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Değişim kampanyasında tüketicinin evine gittiklerine dikkati çeken Dinçer, markası ne olursa olsun ürünü tüketicinin evinden kendilerinin alıp, geri dönüşüm fabrikasına ulaştırdıklarını, bütün hizmeti şirket olarak kendilerinin yaptıklarını söyledi.

"Geri dönüşüm tesisimizi bir kadın yönetiyor"

Teknolojik ürünlerin marketlerde satılmasına yasak getiren yasa tasarısına ile ilgili görüşleri sorulan Fatih Özkadı, "Bu alanda serbest ticaretin devamlılığını düşünüyoruz. Gerek Arçelik'in gerekse sektördeki diğer ürünlerin tüketicilerle uygun şartlarda, doğru zamanlarda buluşmasını önemli buluyoruz. Sektör görüşünü Bakanlığımıza bu şekilde ilettik." yanıtını verdi.

Ayhan Önder ise, geri dönüşüm tesisinin 12 ay boyunca faaliyette olduğunu belirterek, "Çeşitli kampanya dönemlerinde yoğunluğu oluyor ama yıl boyunca açık. Şirket olarak kadın istihdamına önem gösteriyoruz, geri dönüşüm tesisimizi yöneten de bir kadın. Geri dönüşüm tesisimizde 3 vardiya düzeninde 33 adet operatör, 1 adet master operatör, 1 adet kıdemli mühendis olmak üzere toplam 35 kişilik bir ekip çalışmaktadır." dedi.

Önder, "Son 7 yılda 1,3 milyon adet ürün geri dönüştürüldü, bunun 500 bine yakını buzdolabı, geri kalanı da diğer ürünler. Eskişehir'deki AEEE geri dönüşüm tesisimizde yıllık 195 bin buzdolabı ve soğutucu, Bolu'daki tesisimizde 1 milyon adet büyük beyaz eşya ve küçük ev aleti işleyebilecek kapasitemiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu