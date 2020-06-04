Arçelik, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı
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Arçelik, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Global yaygınlığımız, geniş paydaş ağımız, gezegeni, yaşamımızı ve işimizi iyileştiren teknolojilerimizle çevresel ve sosyal sorunların çözümü için somut adımlar atıyoruz.

Arçelik, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı
04.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:43

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Global yaygınlığımız, geniş paydaş ağımız, gezegeni, yaşamımızı ve işimizi iyileştiren teknolojilerimizle çevresel ve sosyal sorunların çözümü için somut adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arçelik, Türkiye, Romanya, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, İsveç, Çin, Norveç, Finlandiya, Güney Afrika, Tayland ve Danimarka olmak üzere 12 ülkedeki operasyonları ile ilgili gelişmeleri paylaştığı 2019 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş stratejilerini "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla belirleyen Arçelik, raporda 2030 yılına doğru kısa-orta-uzun vadeli hedeflerini açıkladı.

Şirketin 12'nci Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili değerlendirmede bulunan Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu,"Sürdürülebilir bir dünyanın bugünden atacağımız adımlarla mümkün olacağı inancıyla 'Geleceği İyileştiren Teknoloji' çatı yaklaşımımızı belirledik. Global yaygınlığımız, geniş paydaş ağımız, gezegeni, yaşamımızı ve işimizi iyileştiren teknolojilerimizle çevresel ve sosyal sorunların çözümü için somut adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik'in 2030 hedeflerine dikkat çeken Bulgurlu, şunları kaydetti:

"Global üretim tesislerimizde kullandığımız elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, atık geri dönüşüm oranımızı yüzde 99'a, ürünlerimizde kullandığımız geri dönüştürülmüş plastik oranını ise yüzde 40'a çıkartmayı hedefliyoruz. Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, çevremizin, ekosistemin, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasının, en önemli sorumluluklarımız olduğunu bizlere bir kere daha hatırlattı. Pandemi sonrası sürdürülebilirliğin tüm şirketler için bir iş modeli haline geleceğine inanıyoruz. İnsanlar, satın alım kararlarıyla şirketlere çevresel ve sosyal konularda sorumluluk almaları gerektiğini net olarak ifade edecektir."

Üretimde ürün başı enerji tüketimi ve su çekimi yüzde 45 azalacak

Raporda "Gezegenimizi İyileştiren Teknoloji" başlığı altında şirketin iklim krizi ve diğer çevresel sorunlara karşı belirlediği hedefleri paylaştı. Buna göre şirket, 2030 yılına kadar 15 MW gücünde yenilenebilir enerji sistemi kurmayı, Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında ürün başına enerji tüketimini, baz yıl kabul ettiği 2015 yılına göre yüzde 45 azaltmayı hedefliyor.

Arçelik 2019 yılında üretimde ürün başı enerji tüketimini Türkiye, Romanya, Çin, Rusya ve Güney Afrika operasyonlarında 2010 yılına kıyasla yüzde 43,5 oranında azalttı. 2025 yılında Türkiye'de üretim tesislerinde karbon nötr olmayı hedefleyen Arçelik, 2030 yılında ürün başına su çekimini yine 2015 baz yılına göre yüzde 45 azaltmayı hedefliyor.

Şirket, 2019 yılında Türkiye, Romanya, Çin, Rusya ve Güney Afrika operasyonlarındaki ürün başına ortalama su çekimini 2012 baz yılına göre yüzde 52 oranında azaltarak 2020 hedeflerine ulaştı.

Kadın yönetici oranı 2030'da yüzde 30'a yükselecek

Arçelik, "İşimizi İyileştiren Teknoloji" başlığı altında ise tedarik zinciri ve bayileri başta olmak üzere tüm paydaşlarına ilham vermeye odaklanarak çalışanlara yönelik hedeflerini verdi. Kadın yönetici oranını 2019 yılında yüzde 18,6'ya yükselten Arçelik, 2030 yılında bu oranı yüzde 30'a yükseltmeyi hedefliyor.

Arçelik, bu yılki raporunda çalışanların yüzde 50'sinden fazlasının her yıl en az bir gönüllülük aktivitesine katılması için yüreklendirmeyi de hedefler arasında koydu.

80 milyon kişinin sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırılacak

Açıklamaya göre, "Yaşamı İyileştiren Teknoloji" kapsamında da Beko markası ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine destek olmak amacıyla sürdürülen çalışmalarla 2030 yılına kadar 80 milyon kişinin sağlıklı yaşam konusunda farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Grundig markasıyla gıda israfı ile mücadele ve tüketim bilincini artırmak amacıyla yürütülen projeler ile 500 bin kişiye 1 milyon öğün ulaştırmak, 1200 ton gıda atığının önüne geçmek ve 3,5 milyon kişinin gıda israfıyla ilgili farkındalığını artırmak amaçlanıyor.

Arçelik'in 2019 yılında sürdürülebilirlik alanında diğer dikkat çeken ilerlemeler şu şekilde:

"Sürdürülebilirlik Raporu kapsamındaki işletmelerde 233 adet enerji verimliliği projesi uygulamaya geçirildi. Bu proje ve iyileştirmeler sayesinde 64 bini Türkiye'de olmak üzere yaklaşık 90 bin GJ enerji tasarrufu elde edilirken, sera gazı salımı da 7 bin 180 ton azaltıldı. Verimlilik projeleriyle 1,03 milyon Euro'luk tasarruf sağlandı.Tüm fabrikalardaki su verimliliği ve atık azaltım projeleriyle 400 bin Euro tasarruf elde etti. Türkiye işletmelerinde üretilen ürün ambalajlarında ortalama yüzde 77 oranında geri dönüştürülmüş 15 bin 878 ton kutu kullanarak 270 bin 748 ağacın kesilmesini engelledi.

Eskişehir ve Bolu'daki AEEE geri dönüşüm tesislerinin 2014 yılında devreye alınmasından itibaren 2019 sonuna kadar yüksek enerji tüketen eski ürünlerin şebekeden elektrik tüketmesinin önüne geçilmesi ile toplamda 299 GWh, yani yaklaşık 36 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu elde etti. Bu miktar 2,5 MW gücünde 46 adet rüzgar türbininin yıllık enerji üretimine eş değer. Bu sürede geri dönüştürülen atık ürünlerle yaklaşık 143 bin ton CO2 salımının da önüne geçildi. Ek olarak, eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 6,2 milyon ton su tasarrufu sağlandı.

Sürdürülebilirlikte sektör liderliği

Arçelik 2019 yılında sürdürülebilirlik alanında yaptığı tüm bu çalışmalarla ulusal ve küresel platformlarda lider pozisyonunu pekiştirdi.

Kurumsal sürdürülebilirlikte altın standardı temsil eden ve dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) bir ilki gerçekleştirerek Dayanıklı Ev Aletleri Endüstri Lideri seçildi.

DJSI Gelişmekte Olan Piyasalar Kategorisi'nden üç yıl üst üste Endeks'e girmeyi başaran Arçelik, aynı zamanda listelenen tek Türk sanayi şirketi konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi, MSCI Sürdürülebilirlik Endeksi ve FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne de girmeye devam ederek başarılarını sürdüren Arçelik, 2019 yılında ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü'ne layık görüldü.

Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (Carbon Disclosure Project-CDP) 2019 İklim Programı'nda A- derecesi alarak Türkiye'de CDP 2019 İklim Programı'nda en yüksek dereceyi alan şirketlerden biri oldu.Şirket, CDP 2019 Su Programı'nda ise B derecesini aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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