Arcane Jinx, Jayce ve Vi'nin Oyundaki Seçim Sıklığını Arttırdı

League of Legends'ın Netflix'te yayınlanan animasyon dizisi Arcane Jinx, Vi ve Jayce'in yıldızlarını adeta yeniden parlattı!

Riot Games'in yeni göz bebeği Arcane 7 Kasım itibariyle Netflix ekranlarında izleyiciler ile buluştu. İlk üç bolümü yayınlanmış olan dizi her hafta üç bölüm şeklinde izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. League of Legends'ın büyüleyici evrenini gözler önüne seren dizinin ana temasını ise Piltover ve Zaun şehirleri oluşturuyor. Bu iki şehir arasında akan hikayede Heimerdinger, Ekko Jinx, Jayce ve Vi gibi pek çok sevilen karakteri de görüyoruz. Üstelik bu karakterler haricinde daha pek çok League of Legends karakteri de karşımıza çıkacak.

Among US Arcane İşbirliği ile Karşımıza Çıkacak

Arcane'in League of Legends evrenine olan merakı arttırdığına ve gözleri buraya döndürdüğüne şüphe yok. Ancak dizinin istemeden de olsa sebep olduğu bir başka şey daha var. Arcane sonrasında Jinx, Vi ve Jayce gibi dizide önemli ekran süreleri ve rolleri olan karakterlerin seçim oranı artmış vaziyette. Dizinin yayınlanmasından önce çok görece daha az tercih edilen karakterler olan bu üçlünün yıldızı dizi ile epeyce parlamış vaziyette.

Hikaye en azından şimdilik genel olarak Jinx ve Vi üzerinde yoğunlaşmış olsa da seçim oranlarında artış gözlenen Jayce'in de hiç azımsanmayacak bir rolü bulunuyor. Bunun yanı sıra diziye konuk olacak League of Legends karakterleri bunlarla da sınırlı değil. Bakalım ilerleyen günler ve yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından istatistiklerde ne gibi değişimler gözleyeceğiz?

