Arcane Dizisi 9 Farklı Dalda Ödül Aldı! - Haberler

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Arcane Dizisi 9 Farklı Dalda Ödül Aldı!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Arcane Dizisi 9 Farklı Dalda Ödül Aldı!

League of Legends'in dizisi, 9 farklı ödülün sahibi oldu.

League of Legends'in dizisi Arcane, Annie Awards etkinliğinde 9 ödül birden almayı başardı.

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Netflix'te yayınlanan Arcane, ilk sezonuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. İkinci sezonun hazırlıkları sürerken Arcane, Annie Awards'tan 9 ödül birden kazandı. Arcane'in kazandığı ödüller ise şunlar:

En iyi senaryo

En iyi ses oyunculuğu

En iyi karakter tasarımı

En iyi karakter animasyonu

En iyi TV/Medya - genel izleyicisi

En iyi prodüksiyon tasarımı

En iyi hikaye panosu

En iyi yönetmen

En iyi FX

Piltover ve Zaun'un arasında geçen olaylar, Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Heimerdinger gibi Piltover ve Zaun'lu şampiyonların öykülerinin anlatıldığı Arcane dizisini Netflix'ten izleyebilirsiniz.

EsporGazetesi.com / Gamegar

Netflix, Gamegar,, Haberler

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