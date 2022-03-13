Arcane Dizisi 9 Farklı Dalda Ödül Aldı!
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League of Legends'in dizisi, 9 farklı ödülün sahibi oldu.
League of Legends'in dizisi Arcane, Annie Awards etkinliğinde 9 ödül birden almayı başardı.
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Netflix'te yayınlanan Arcane, ilk sezonuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. İkinci sezonun hazırlıkları sürerken Arcane, Annie Awards'tan 9 ödül birden kazandı. Arcane'in kazandığı ödüller ise şunlar:
En iyi senaryo
En iyi ses oyunculuğu
En iyi karakter tasarımı
En iyi karakter animasyonu
En iyi TV/Medya - genel izleyicisi
En iyi prodüksiyon tasarımı
En iyi hikaye panosu
En iyi yönetmen
En iyi FX
Piltover ve Zaun'un arasında geçen olaylar, Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Heimerdinger gibi Piltover ve Zaun'lu şampiyonların öykülerinin anlatıldığı Arcane dizisini Netflix'ten izleyebilirsiniz.