Arcane, 38 farklı ülkede en çok izlenen dizi oldu!

Riot Games'in Netflix üzerinden yayınlanan yeni dizisi Arcane çok fazla ilgi gördü. Çıkışının ardından tam 38 ülkede bir numara olmayı başardı!

Arcane, 2021 Dünya Şampiyonası finalleri başlamadan önce birçok yolla öne çıkarılmıştı. Reklamlar, farklı markalarla iş birlikleri ve dahası… League of Legends takipçilerinin de yakınen takip ettiği dizinin çıkışının ardından bu kadar popüler olması pek de şaşırılacak bir şey değil!

Şu anda da dizi Netflix'te birçok ülkede en yukarıda olmaya devam ediyor. Brezilya, Danimarka ve Polonya bunlardan birkaçı! Türkiye, Kanada ve Güney Kore gibi birçok ülkede de ilk beşte yerini almış durumda!

Ayrıca Bloomberg'in haberine göre dizi, Çin'de çok büyük ilgi gördü. Verilere göre birkaç saat içerisinde Tencent yayın platformu üzerinden 130 milyon izlenmeye ulaştı ve yine bu platformda en çok aranan başlık oldu!

Arcane'in yayınlanan ilk üç bölümü takipçilerin aşina olduğu Caitlyn, Jinx, Vi, Jayce ve Ekko'yu konu alıyor. Hikayelerinin nasıl kesiştiği, karakterlerin gelişimleri League of Legends takipçilerinin ilgisini mutlaka çekecektir.

Şu anda sadece dizinin birinci kısmı yayınlandı. İkinci ve üçüncü kısımlar ise 13 ve 20 Kasım'da Netflix üzerinden yayınlanacak. Görünen o ki bu kısımlar da yayınlanmaya devam ettikçe dizi, çoğu ülkede zirvedeki yerini koruyacak!

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