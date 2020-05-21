Arbede sırasında gölete uçan otomobildeki kadın boğuldu ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde park halindeki otomobil, sürücü R.Y. ile Canan B. arasındaki çıkan arbedede gölete uçtu.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde park halindeki otomobil, sürücü R.Y. ile Canan B. arasındaki çıkan arbedede gölete uçtu. R.Y, kurtulurken, Canan B. ise boğuldu. R.Y., Canan B. ile para karşılığı fuhuş amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. Fırıncı R.Y., yanındaki Canan B. ile birlikte otomobiliyle sulama göleti kıyısına geldi. Burada otomobilde R.Y. ile Canan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından da arbede çıktı. Bu sırada otomobil hareket edip, gölete uçtu. Suya gömülen otomobilden çıkıp, yüzerek kurtulmayı başaran R.Y., çıplak halde yol kenarına gidip yardım istedi. Bir vatandaşın cep telefonundan jandarmayı aradı. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araçtaki Canan B.'nin cansız bedenini çıkardı.

Gözaltına alınan R.Y.'nin, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, Canan B. ile fuhuş yapmak amacıyla 500 lira karşılığında anlaştıklarını, Isparta'dan Yalvaç'a geldiklerini söylediği kaydedildi.

Canan B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA