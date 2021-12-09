Arb. Av. Dr. Dilek Ekmekçi adlı bir şahsın sosyal medyada, hakkında güvenlik gerekçesiyle gizlilik kararı bulunan bir kadının görsellerini paylaşması ve bu kişinin öldürülmüş olduğu yönündeki iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Arb. Av. Dr. Dilek Ekmekçi adıyla sosyal medyada, bir mağdurun görselleri paylaşılmış ve bu kişinin öldürülmüş olabileceği iddia edilmiştir.

Söz konusu mağdur, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan eşinden boşanmak istediği için tehdit gördüğünü belirterek, 2018 yılında kolluk kuvvetlerine müracaat etmiştir.

Mağdur lehine, 2018-2021 yılları arasında muhtelif tedbir kararları alınmıştır.

2018 yılından bu yana hem kolluk kuvvetleri hem de il müdürlüğümüz, mağdurun can güvenliği için aralıksız çalışma yürütmektedir.

Mağdurun kendi talebi üzerine 30. 06. 2021 tarihinde alınan koruma kararı devam etmektedir ve eşi cezaevindedir.

Mağdurun can güvenliğinin sağlanabilmesi için 16. 07. 2021 hakkında tarihinde gizlilik kararı alınmıştır ve dolayısıyla kimlik bilgileri ve adresi gizli tutulmaktadır.

Mağdur hakkında alınan gizlilik kararına rağmen, söz konusu bilgileri ifşa etmek, mağdurun can güvenliğini riske atmaktadır. Bu konuda tüm ilgililerin hassasiyet ve sorumlulukla davranması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet