ARAZÖZ VE EKİPLERİMİZLE MANAVGAT'IN YANINDAYIZ
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ARAZÖZ VE EKİPLERİMİZLE MANAVGAT'IN YANINDAYIZ

ARAZÖZ VE EKİPLERİMİZLE MANAVGAT'IN YANINDAYIZ
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Eklenme tarihi 2 Ağustos 2021ABONE OL ARAZÖZ VE EKİPLERİMİZLE MANAVGAT'IN YANINDAYIZ Esenler Belediyesi, Türkiye'de yürekleri yakan orman yangınlarına karşı kayıtsız kalmadı.

Eklenme tarihi 2 Ağustos 2021

ABONE OL ARAZÖZ VE EKİPLERİMİZLE MANAVGAT'IN YANINDAYIZ Esenler Belediyesi, Türkiye'de yürekleri yakan orman yangınlarına karşı kayıtsız kalmadı. Belediyemiz tüm gücüyle, yanan bölgelere destek göndererek tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan bu yangın fırtınalarında halkımızın en az zararla çıkması için savaş veriyor.

Esenler Belediyesi olarak arazözlerimizle ve ekiplerimizle Manavgat'tayız. Bu günleri de devletimiz ve milletimizle birlikte aşacağız. pic. twitter. com/PjrrRZ9olh

— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) August 2, 2021

Belediyemize ait arazöz ve ekipler, Manavgat'ın sert coğrafi koşullarında, hızla yayılan yangına karşı verilen mücadeleye destek vermek için, İstanbul'dan yola çıkarak Manavgat'a ulaştı ve alevlerle savaşa aktif olarak katıldılar.

ARAZÖZ NEDİR? ORMAN YANGINLARINDA NASIL KULLANILIR? Yangınlara karadan müdahale ederken, yüksek su taşıma kapasitesiyle büyük miktarda suyu, her türlü arazide alevlerin bulunduğu noktaya kadar taşıyabilen arazözler, yangınla mücadelede kritik öneme sahipler. Büyük şehirlerde hem yangına karşı önlem hem de şehir içindeki yeşil alanların sulanması gibi görevlerde kullanılabilen arazözler, Akdeniz ve Ege'yi etkisi altına alan yangınlar sırasında, itfaiye araçlarına su yetiştirmek için kritik bir rol üstlendiler.

Her "arazöz yangına karşı kesintisiz şekilde fazladan tonlarca basınçlı su sıkabilmek" anlamına geldiği için, yangınları söndürme çalışmalarında büyük önem taşıyorlar.

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Kaynak: Habermetre

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