Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı
Bursa'da, kimliğini ele geçirdikleri tapu sahibinin benzerini dublör olarak kullanıp, yaklaşık 50 milyon değerindeki 4 araziyi kağıt üzerinde devralan dolandırıcıların foyası, arazileri satmak isteyince ortaya çıktı.
31.10.2019 17:24
Bursa'da, kimliğini ele geçirdikleri tapu sahibinin benzerini dublör olarak kullanıp, yaklaşık 50 milyon değerindeki 4 araziyi kağıt üzerinde devralan dolandırıcıların foyası, arazileri satmak isteyince ortaya çıktı.
Kaynak: AA
VİDEO: Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı