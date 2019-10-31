Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı

Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı

Bursa'da, kimliğini ele geçirdikleri tapu sahibinin benzerini dublör olarak kullanıp, yaklaşık 50 milyon değerindeki 4 araziyi kağıt üzerinde devralan dolandırıcıların foyası, arazileri satmak isteyince ortaya çıktı.

31.10.2019 17:24
Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı

Bursa'da, kimliğini ele geçirdikleri tapu sahibinin benzerini dublör olarak kullanıp, yaklaşık 50 milyon değerindeki 4 araziyi kağıt üzerinde devralan dolandırıcıların foyası, arazileri satmak isteyince ortaya çıktı.

Kaynak: AA

VİDEO: Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı
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