Araziye yüzlerce tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza BURSA'da, boş araziye yaklaşık 500 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibi K.B.'ye 88 bin 499 TL para cezası kesildi.

BURSA 'da, boş araziye yaklaşık 500 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibi K.B.'ye 88 bin 499 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki boş araziye tavuk ölüsü atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle çalışma başlatan jandarma, yaklaşık 500 tavuk ölüsünün araziye atıldığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tavuk ölülerinin 10 VY 394 plakalı kamyonetle K.B. tarafından atıldığını tespit etti. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, K.B.'ye 88 bin 499 TL idari para cezası kesildi.

- Bursa

Kaynak: DHA