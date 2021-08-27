Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu

Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramalarda, arazide taşlar arasına gizlenen 60 kilo 710 gram eroin ve 11 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramalarda, arazide taşlar arasına gizlenen 60 kilo 710 gram eroin ve 11 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesi kırsalında arama yaptı. Narkotik köpeği 'Irmak'la yapılan aramalarda, arazide, taşlar arasına gizlenen 120 paket halindeki 60 kilo 710 gram eroin ve 15 paket halinde 11 kilo 645 gram metamfetamin ele geçti. Uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:27:20. #1.16#

title