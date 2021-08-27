Araziye gizlenen uyuşturucuyu 'Irmak' buldu

VAN'ın İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramalarda, arazide taşlar arasına gizlenen 60 kilo 710 gram eroin ve 11 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramalarda, arazide taşlar arasına gizlenen 60 kilo 710 gram eroin ve 11 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesi kırsalında arama yaptı. Narkotik köpeği 'Irmak'la yapılan aramalarda, arazide, taşlar arasına gizlenen 120 paket halindeki 60 kilo 710 gram eroin ve 15 paket halinde 11 kilo 645 gram metamfetamin ele geçti. Uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz