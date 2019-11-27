Araziye atılan poşetten 100 uyuşturucu hap çıktı
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Araziye atılan poşetten 100 uyuşturucu hap çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından boş bir araziye atılmış poşette 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:42
Araziye atılan poşetten 100 uyuşturucu hap çıktı

EDİRNE'nin ilçesinde tarafından boş bir araziye atılmış poşette 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keşan İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki metruk ev ve boş alanlarda denetim yaptı. Polis, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak üzerindeki boş araziye atılmış poşet içerisinde 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu hapları atan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
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