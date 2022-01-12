ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ YOLU DUVAR ÖREREK, TRAFİĞE KAPATTI

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Mehmet Yeşildağ, oturduğu caddede, arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolun bir bölümünü duvar örerek trafiğe kapattı. Araçlar geri dönmek zorunda kalırken, bölgede yaşayanlar ise duvardan atlayarak evlerine ulaşıyor.

Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi'nde oturan Mehmet Yeşildağ, evinin önünden geçen yolun bir bölümünün kendisine ait araziden geçtiğini iddia edip, briket ile duvar ördü. Belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı caddenin ulaşıma kapanması nedeniyle birçok vatandaş mağdur oldu. Sürücüler, yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede, okula ve evlerine gitmek isteyenler ise duvarın üzerinden atlamak zorunda kaldı.

Yaşanan problemi belediyeye iletmelerine rağmen çözüm bulunmadığını belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi. Talatpaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Fıçıcılar, Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi bizim 40 yıllık yolumuz. Bu yolu Mehmet Yeşildağ isimli mahalle sakini kendi arsası olması sebebiyle ulaşıma kapattı. Mahallemizin alt yapısı bu yoldan geçiyor. Mehmet Yeşildağ 'Belediyeden izin aldım' diyor. Ancak, biz belediye ile görüştüğümüzde herhangi bir iznin olmadığını söylediler. Mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu cadde belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı bir yer. Yol kapalı olunca mahalle arasında farklı güzergah oluşturulmaya çalışıyorlar. Bu da olası kazaya sebebiyet verir. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlarımız ise duvardan atlayarak evlerine ulaşabiliyor. Mahalle halkı olarak çok mağduruz. Muhtarlık olarak belediyeye başvurduk. Yolu kapatan kişiyi kendimizin ikna etmesi söylendi. Sorunumuz çok büyük diye konuştu.