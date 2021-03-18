Arazisinden geçen yolu trafiğe kapatan hissedarlara para cezası
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Arazisinden geçen yolu trafiğe kapatan hissedarlara para cezası

18.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:31
Arazisinden geçen yolu trafiğe kapatan hissedarlara para cezası

Sinop'ta "tapulu arazimiz" denilerek ulaşıma kapatılan kız öğrenci yurdunun tek yolu 13 gün sonra valilik kararıyla açıldı.

Sinop'ta "tapulu arazimiz" denilerek ulaşıma kapatılan kız öğrenci yurdunun tek yolu 13 gün sonra valilik kararıyla açıldı. Yolu kapatan hissedarlara 381,20 TL para cezası kesildi.

Sinop'ta kamulaştırılması yapılmadan kendi tapulu arazilerinden yol geçtiğini öne süren hissedarlar yola demir kazıklar çakarak Seyit İbrahim Bilal Kız Öğrenci Yurdu'nun yolunu trafiğe kapatmıştı. Hissedarlar yolun herhangi biri tarafından açılmaması için 13 gün boyunca yolda nöbet tutarken yurda gelen vatandaşlar, güvenlik kulübesinin bulunduğu kapı girişinde araçlarını park ederek yurda yaya bir şekilde ulaşıyordu. Ulaşıma kapatılan yol Sinop Valiliği'nin devreye girmesiyle 3091 sayılı Kanun kapsamında yeniden hizmete açıldı. Hissedarların yine aynı sayılı kanuna göre yargı yoluna başvurması gerektiği belirtilerek hissedarlara memur yolluğu olarak 381,20 TL ceza kesildi.

Yol mücadelesini hukuki yollarla sonuna kadar sürdüreceğini söyleyen hissedarlardan Ufuk Yalçın, "Dava açacağız, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu yolun geçtiği yer benim tapulu arazim. Kamulaştırılma falan yapılmadı. Dilekçelerim valilikte hiçbir cevap alamıyorum. Hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Savcılığa, valiliğe 3 tane dilekçe verdik. Hiçbir yerden dönüş yapılmıyor. Şu anda avukatımıza gereken belgeleri verdik. Avukatımız süreci takip ediyor. Dava açacak. Yola kazıkları çaktık diye kendi yerimizden ceza yedik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Adalete güvenmek istiyoruz. Burası bizim kendi yerimiz, ölçtürdük biçtirdik. Yalanla dolanla işimiz yok. Biz sadece yerimizi istiyoruz" dedi. - SİNOP

Arazisinden geçen yolu trafiğe kapatan hissedarlara para cezası
Arazisinden geçen yolu trafiğe kapatan hissedarlara para cezası
Arazisinden geçen yolu trafiğe kapatan hissedarlara para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MEHMET: aman bir yolu versen ne olacak arkadaş bir fazla değil 50 60 yıl sonra zaten sana da kalmayacak
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500
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