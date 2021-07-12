Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
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Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi

Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın arazisinde 150 kök kenevir bitkisi, evinde ise 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın arazisinde 150 kök kenevir bitkisi, evinde ise 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi'nde M.E. (65) isimli şahsın yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine saat 17.00 sıralarında adli mercilerden alınan arama kararı sonrası şüphelinin arazisinde ve ikametinde arama yaptı. Operasyonda arazide boyları 40 santimetre ile 170 santimetre arasında değişen 150 kök kenevir bitkisi, evde ise 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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