Arazisi sel suları altında kalınca gözyaşlarını tutamadı
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Arazisi sel suları altında kalınca gözyaşlarını tutamadı

Erzurum'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı ve ekili araziler sular altında kaldı.

Arazisi sel suları altında kalınca gözyaşlarını tutamadı
14.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:17

Erzurum'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı ve ekili araziler sular altında kaldı. Bir çiftçi ise ekili arazisini sular altında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesine dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur sele dönüştü yüzlerce ekili arazi harap oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri köydeki tahrip olan yolları ve hafriyat temizliğine başladı.

Oltu Ayvalı Mahallesinde ikamet eden Ömer Aslan İlkbahar'dan beri hizmet ettiği bostanları sel suları altında kalınca "Bütün geçimim buna bağlı ne yapamam gerekiyor, gece sabaha kadar uyuyamadım sıkıntıdan bütün emeklerim boşa gitti. Bütün çocuklarımın yiyecek içecekleri buradan kaldırıyoruz" diyerek ağladı.

Mahalle sakinlerinde Resul Çelik ise "Devasa kayalar buradan aşağı yuvarlanarak gitti evlere yönelse evlerimizi dümdüz ederdi. Bunlar hep baraj inşaatının hafriyatıdır. Yapılırken çok söyledik ama bizi kimse dinlemedi duymadı" açıklamalarında bulundu.

Oltu Ayvalı Köyü Muhtarı Musa Demir emeklerin boşa gittiğini kaydederek " Akşam saat 6 sularında bir afet vurdu. Köyümüzün durumu içler acısı birkaç ev yıkıldı ama çok şükür can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarımız çok büyük, binlerce dönüm arazimiz su altında yollarımız tahrip oldu. İnsanların bugüne kadar yaptıkları emekler bir saat içinde yok oldu" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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