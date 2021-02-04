Arazisi olmadığı için iş yerinin terasına sera kurarak sebze yetiştirdi
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Arazisi olmadığı için iş yerinin terasına sera kurarak sebze yetiştirdi

04.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:09
Arazisi olmadığı için iş yerinin terasına sera kurarak sebze yetiştirdi

Iğdır'da oto tamirciliği yapan Gürbüz Alkazak, arazisi olmadığı için iş yerinin teras katına kurduğu topraksız serada yetiştirdiği sebzelerle ek gelir sağladı.

Iğdır'da oto tamirciliği yapan Gürbüz Alkazak, arazisi olmadığı için iş yerinin teras katına kurduğu topraksız serada yetiştirdiği sebzelerle ek gelir sağladı.

Alkazak, internette gördüğü topraksız tarımı araştırdıktan sonra hobi olarak Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin terasında sebze yetiştirmeye başladı.

Gürbüz Alkazak, sadece su ve gübre kullanılarak yaptığı küçük çalışmadan verim elde edince, sebze yetiştiriciliğini büyüterek iş yerinin damında sera kurdu.

Kendi imkanlarıyla oluşturduğu serada domates, biber, salatalık ile marul yetiştiren ve yılda iki kez hasat yapan Alkazak, ürettiği sebzeleri satarak ek gelir kazanmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Arazisi olmadığı için iş yerinin terasına kurdu

Gürbüz Alkazak, AA muhabirine, topraksız seranın artık gelir kapısı haline geldiğini söyledi.

Arazisi olmadığı için iş yerinin terasında sera kurduğunu anlatan Alkazak şöyle devam etti:

"Serayı kurarken maliyetini düşürmek için işçiliğini de kendimiz yaptık ve bu da çok güzel oldu. Biriktirdiğimiz yağmur suyuna sıvı gübre damlatarak vitamin almasını sağlıyoruz. Toprağa ihtiyaç duymadan su borularının içerisinde sebze yetiştiriyoruz, güzel verim de aldık. İş yerimizin yanında da yerimiz var, orayı da değerlendirdik. Daha da değişik ürünler de yetiştirerek ekonomiye kazandırmaya çalışacağız."

Topraksız alanda 4 çeşit sebze yetiştiriyor

Ürettiğini satmak için az da olsa pazar sıkıntısı yaşadığını belirten Alkazak, bu sorunu da tamamen çözerek daha büyük ekonomik getiri sağlamayı düşündüğünü dile getirdi.

Kurduğu serada yıl içerisinde iki defa hasat yaptığını anlatan Alkazak şöyle konuştu:

"Bu işte daha yeni olmamıza rağmen burada ısıtma kullanmadan topraksız alanda yılda 4 çeşit mahsul alabildik ve bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Iğdır'da çiftçiler yazın bir mahsul aldıktan sonra bütün seneyi boş geçiriyorlar ama tarlalarının bir kısmında veya müsait bir alanda bu seraları kurduklarında, bütün bir yılı birçok kez mahsul alarak yerlerini daha verimli değerlendirebilirler. Iğdır'daki çiftçilere, meraklılara tavsiye ediyoruz ve yapmak isteyenlere de öncülük ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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