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Kahramanmaraş, Ceyhan, Afşin, Güncel

Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kar sularının erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı.

16.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:52
Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kar sularının erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Nehir kenarındaki mahallelerde yaklaşık 1400 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, mahallenin taşınmasını istedi.

Cumartesi günü kar sularının erimesiyle birlikte Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle nehrin kenarında bulunan Afşin'in Kabaağaç, Yazıdere ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Ortaklı Mahallesi'ndeki bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Kandil Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu nehrin debisi düştü. Taşkınların önüne geçmek için ekipler Ceyhan Nehri'nin kenarını toprakla yükseltmek için çalışma başlattı.

"İLLAKİ BU KÖYÜN TAŞINMASI LAZIM"Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, hemen hemen her yıl taşkın sorunu yaşadıklarını söyledi. Taşkınla birlikte hemen ilgili yerlere bilgi verdiğini, bunun üzerine Afşin Kaymakamı ve diğer ilgililerin mahalleye gelip incelemeler yaptığını söyleyen Ceyhan, şunları söyledi: "1980 yılında yaşanan sel baskınında köyümüzdeki 46 evimiz yıkıldı. Evler yıkılınca da karşı tarafa taşındılar. 80'den bu yana 2 yılda bir ya da her yıl bu taşkın yaşanıyor. Taşkın nedeniyle 20 evi boşalttık. Kahramanmaraş'tan mühendisler geldi. inceleme yaptıktan sonra 'Evlerinize girebilirsiniz' dediler. Tarım arazilerinde epey bir zararımız var. Kabaağaç'ta 600-700 dönüm, Yazıdere'de 500, Ortaklı'da da yaklaşık 200 dönüm sular altında kaldı. Arazilerin bazısında ekili buğday var, bazısında da pancar ekmek için gübre atıldı ama sel basınca gübreyi su aldı götürdü. Yalnız yağış bekleniyor. Eğer bu yağış çok olursa yine buralar tehlikede. Şu anda DSİ ve büyükşehirden gelen dozerler, kamyonlar çalışıyor. Ama bu da çözüm değil, geçici çözümdür. İllaki bu köyün buradan kalkması taşınması lazım."ÇİFTÇİ MAĞDURSu taşkınından en çok zararı gören ise çiftçiler oldu. Sular altında kalan arazilerin ya ekili olduğunu ya da ekime hazırlamak için gübre atıldığını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi. Çiftçi Emrullah Karaca, 40 dönüm arazisine şeker pancarı ekmek için hazırlık yaptığını bu kapsamda da kısa süre önce tarlaya gübre attığını belirterek, "Arazime ekim yapacağım zaman su bastı. Şu anda mağdur durumdayız. Selden dolayı evlerimizde çatlaklar var. Ben büyüklerime sadece şunu söylüyorum, bir gün gelsinler bizim evlerde misafir edeyim kendilerini, kalabilirlerse. 3 ton gübre saçtım. Gübreyi de borca aldım, kaç lira olduğunu da bilmiyorum yazdırıp gelmiştim. Ne yapalım canımız sağ olsun. Ben o gübre de değilim. Benim köyüm 80'li yıllardan beri sular altında kalıyor. Her sene 14-30 Mart arası bu rezilliği çekiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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