Arazileri kundaklayan iki şahsı jandarma ekipleri yakaladı

Adıyaman'da, güzergahlarındaki yol kenarında bulunan arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, güzergahlarındaki yol kenarında bulunan arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde bulunan arazileri kundaklayarak ilerlediği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından motosikletli her iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken şahısların anız yangınları ise söndürüldü.

Konuya ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı