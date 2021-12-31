Arazide soğukların etkisiyle bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Haberler
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Arazide soğukların etkisiyle bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

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Arazide soğukların etkisiyle bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldıARDAHAN Ardahan'da soğuk hava nedeniyle bitkin düştüğü için uçamayan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde rehabilite edildikten sonra doğaya bırakıldı.

ARDAHAN (İHA) - Arazide soğukların etkisiyle bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

ARDAHAN Ardahan'da soğuk hava nedeniyle bitkin düştüğü için uçamayan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde rehabilite edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Ardahan'da arazide donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Nesli tükenme tehlikesinde yer alan Puhu Kuşu, Doğa Korumada görevli uzmanlar tarafından tedaviye alındı. Yaklaşık 3 günlük bakım ve beslemenin ardından iyileşen puhu kuşu, Ardahan Valisi Hüseyin Öner tarafından Cemal Tural Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Puhu kuşunu doğaya bırakan Vali Öner, puhu kuşunu bulup sahip çıkan vatandaşlar ile kuşun tedavisini ve bakımını yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Arazide soğukların etkisiyle bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Arazide soğukların etkisiyle bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Arazide soğukların etkisiyle bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

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