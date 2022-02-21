Arazide rahatsızlanan çobana AFAD ekibi ulaştı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde rahatsızlandığı yaylada arazi şartlarından dolayı mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerince bölgeden alınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Çüngüş ilçesine bağlı İbikkaya Mahallesi Tortu Yaylası'nda mahsur kalan çoban Ramazan Aslancan'ın (56) hasta olduğu ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Arazi şartlarından dolayı sağlık ekiplerinin ulaşamadığı Aslancan için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıkla karşı kıyıya geçerek hasta çobanı olduğu bölgeden alan Diyarbakır AFAD'a bağlı arama kurtarma ekibi, çobanı sağlık ekiplerine teslim etti. Aslancan tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR