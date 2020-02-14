Arazide otlayan keçileri çaldılar
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Arazide otlayan keçileri çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otlatılması için araziye bırakılan keçiler çalınırken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

14.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:03
Arazide otlayan keçileri çaldılar

'nın ilçesinde otlatılması için araziye bırakılan keçiler çalınırken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.


Olay, dün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhtelip Çakır, keçilerini otlatmak için boş araziye bıraktı. Çakır araziden geri döndüğünde 3 keçisinin olmadığını fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından yapılan araştırmada, hayvanları T.B. ve I.A. isimli şüphelilerin aldığı tespit edildi. Şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlılar, keçileri çaldıktan sonra Ilıca Mahallesi'nde R.K. isimli şahsa sattıklarını beyan etti.


R.K. isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.


Şüphelilerden T.B. ve I.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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