Arazide oluşan çatlaklar vatandaşları korkuttu
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Arazide oluşan çatlaklar vatandaşları korkuttu

Arazide oluşan çatlaklar vatandaşları korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir mahallede yaklaşık 100 metre boyunda ve 30 santimetre genişliğinde çatlaklar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir mahallede yaklaşık 100 metre boyunda ve 30 santimetre genişliğinde çatlaklar meydana geldi. Daha önce de aynı mahallenin yolunda meydana gelen yüzey deformasyonlarının ardından bugün ortaya çıkan çatlaklar vatandaşları tedirgin etti.

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede sabah erken saatlerde, daha önce göçükler oluşan yolun yakınındaki arazide yarıklar oluşmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri ise belediye görevlilerine bilgi verdi. Ardından olay yerinde tutanaklar tutuldu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kalay, olayı görünce korktuklarını ifade ederek, bölgede önceki aylarda da göçükler meydana geldiğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Arazide oluşan çatlaklar vatandaşları korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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