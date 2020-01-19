Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dağlık arazide bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 5 işçi, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri iş makineleriyle ulaştıkları işçileri, mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı.