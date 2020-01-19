Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı
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Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

19.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:26
Arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı

'nin ilçesinde arazide mahsur kalan işçiler, ekiplerince kurtarıldı.


Dağlık arazide bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 5 işçi, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı.


İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


AFAD ekipleri iş makineleriyle ulaştıkları işçileri, mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı.

Kaynak: AA
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