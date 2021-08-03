Arazide çıkan yangın ormana sıçradı
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Arazide çıkan yangın ormana sıçradı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Arazide çıkan yangın ormana sıçradı Uşak'ta orman yangını Uşak'ta yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.

Arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Uşak'ta orman yangını

UŞAK - Uşak'ta yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Sorkun Köyü yakınlarında Çokkozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevlere yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yağını kontrol altına almaya çalışıyor.

Arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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