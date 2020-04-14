Arazide bulunan tarihi eserler müzeye teslim edildi
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Adana Yüregir, Jandarma, Adana, 3. Sayfa

Arazide bulunan tarihi eserler müzeye teslim edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arazide bulunan 117 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.

14.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:20
Arazide bulunan tarihi eserler müzeye teslim edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arazide bulunan 117 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ve arazide bulunan 1 adet Meryem Ana Heykeli, 3 adet kandil, 3 adet mühür, 24 adet çeşitli tarihi obje, 86 adet sikke olmak üzere toplam 117 adet eski eser Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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