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Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

BURSA'da, arazide başından silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.

ULUS, BARTIN (DHA) - BURSA'da, arazide başından silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Ferdi Sevim'e (39) ait olduğu belirlendi.

Yıldırım ilçesi, Ulus Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ferdi Sevim'e ait olduğu tespit edildi. Sevim'in başından silahla vurulduğu ve sağ bacağının altında tabanca olduğu görüldü. Sevim'in olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Sevim'in cesedi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis intihar üzerinde dururken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı, Ulus, Güncel, Haberler

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