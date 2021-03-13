Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı
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Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı

13.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:01
Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyü Uludere mevkiinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan genç, 17 saatin ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyü Uludere mevkiinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan genç, 17 saatin ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalı köyü Uludere mevkiinde aracıyla seyir halinde giden Şevket Baştürk, kar yağışı ve tipi nedeniyle aracın gömüldüğü yerde mahsur kaldı. Uludere mevkiinde telefonunun şarjının da bitmesiyle kimseye ulaşamayan Şevket Baştürk geceyi aracında geçirdi. Köy muhtarının jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Şevket Baştürk'ün Uludere mevkiinde mahsur kaldığı tespit edildi. 17 saatlik aramanın ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan genç AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı
Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı
Arazide 17 saat boyunca mahsur kalan genç kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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