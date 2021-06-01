Arazı yollarında düzenleme
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Arazı yollarında düzenleme

Arazı yollarında düzenleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde arazi yollarında düzenlemeler yapılarak vatandaşların rahatça bahçelerine gidebilmesi sağlandı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde arazi yollarında düzenlemeler yapılarak vatandaşların rahatça bahçelerine gidebilmesi sağlandı.

Bayırköy Belediyesinin sorumluluk alanında yer alan araz yollarında yağışlardan dolayı deforme olan yerleri greyder yardımıyla düzeltildi. Bu bağlamda vatandaşların rahatça bahçelerine gidebilmesi sağlanırken, vatandaşlar Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a teşekkür etti. - BİLECİK

Arazı yollarında düzenleme
Arazı yollarında düzenleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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