Arazi yolları yenileniyor
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Arazi yolları yenileniyor

Arazi yolları yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi, arazi yollarında gerçekleştirdiği düzenleme faaliyetleriyle köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Osmangazi Belediyesi, arazi yollarında gerçekleştirdiği düzenleme faaliyetleriyle köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece merkezde değil, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Osmangazi'nin 136 mahallesine ayrı ayrı hizmet götürdüklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi, bir yandan şehir merkezinde ulaşımı rahatlatacak yeni imar yolları açıp, mevcut yollarda da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirirken, diğer taraftan da köylerdeki arazi yollarında düzenlemeler yapıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Köylerimizdeki tarlalara giden yollar, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yenileniyor. Köylerde çiftçilerin arazilerine rahat ulaşabilmeleri için tarla yollarında özenle çalışıyoruz. Yolların düzeltilmesinin yanı sıra ihtiyaç olan yerlerde stabilize malzemelerle de kaplama yapılarak, uzun süre bozulmayacak, sağlam zeminli yol çalışması gerçekleştirilmiş oluyor. Böylece çiftçilerimizin tarlalarına ulaşımı da rahatlıyor. Yollar, iş makineleri ve traktörlerin yanı sıra, diğer normal araçlar için de kullanılabilir hale geliyor" dedi.

Yapılan çalışma ile köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve güvenli şekilde yapmalarının sağlandığını söyleyen Başkan Dündar, "Yaz ayları, köylerde yaşayan vatandaşlarımız için hasat zamanı demek. Bizler de, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın tarlasına, bahçesine rahat ve güvenli şekilde ulaşması, mahsüllerini taşırken sıkıntı yaşamaması için yol genişletme ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Arazi yolları yenileniyor
Arazi yolları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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