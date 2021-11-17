Arazi yolları Kula Belediyesi ile güzelleşiyor

Kula ilçe merkezindeki hizmetlerini 7 merkez, 6 kırsal mahalle 156 bağlısı ile 216 yerleşim yerine eşit hizmet taşıyan Kula Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü arazi yolu açma, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinalarıyla yapılan çalışmalarda çiftçilerin ve üreticilerin arazilerine güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşmaları sağlanıyor. Bu kapsamda Kula'ya bağlı Söğütdere Mahallesi'nin arazi yollarında açma, genişletme, malzemeli bakım çalışmaları gerçekleşti.

Öğrenci Servislerinin Giremediği Yollarda Malzemeli Bakım Yapıldı

Söğütdere Mahallesinde taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencilerin, yolların bozuk olması sebebiyle okul servislerinin belli bir noktaya kadar gelebildiğinibelirten Mahalle Muhtarı Yaşar Çakır, Kula Belediyesi'nin gelen taleplere kayıtsız kalmayarak malzemeli bakım çalışması gerçekleştirmesiyle birlikte artık okul servislerinin öğrencilerin evlerine kadar gelebildiğini ifade etti.

Söğütdere Mahalle Muhtarı Yaşar Çakır, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar traktörle bile zorlanarak gidebildiğimiz yola şu anda taksiler dahi gidilebiliyor. Kula Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla artık ulaşımımız daha da rahatladı. 60 Kilometreye yakın arazi yolumuz açıldı." dedi.