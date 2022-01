Arazi yolları konfora kavuşuyor

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde 25 kilometre arazi yolunu tamamladı.

İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmak için 2021 yılında yeni bir uygulama başlatmıştı. Yaz aylarında yapılan tesviyeler sonrası kışın yeniden bozulan yollar, yapılan çalışma ile sadece greyderlerle temizlenmek yerine alt temel malzemesi de serilerek kalıcı yollar oluşturuluyor. Her yıl onlarca kırsal mahalleye aynı hizmeti vermek yerine başlatılan bu uygulama ile her yıl belirli oranda yol malzeme serilerek kalıcı olarak düzenleniyor.

İlk yıl için 4 milyon TL değerinde ihale gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu ihale ile toplamda 40 kilometre arazi yolunu iyileştirmek için çalışmalara başlamıştı. 25 km'lik kısmı tamamlanan çalışmalar Deydinler-Ortaköy-Alibeyköy hattında devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Deydinler-Ortaköy arasındaki 2 kilometrelik bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Yeni yılla birlikte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Mevsimsel olarak kış aylarında da olsak şehrimizin içerisinde, kırsalda, beldelerimizde her alanda gerek içme suyu gerek kanalizasyon gerek yağmur suyu hatları, kaldırım, tretuvar, park alanı, yeşil alan ve otopark gibi çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Ortaköy ile Deydinler arasında arazi yolu çalışmalarındayız. Arazi yollarını kalıcı şekilde iyileştirmeyle ilgili çalışma yürütüyoruz. Daha önce geçici uygulamalarla hem Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyemizin imkanlarıyla mesafe almaya çalışıyorduk. Ancak yapılan iş bir süre sonra kayboluyordu. Şimdi burada yol yapma standartlarına uygun olarak yolların kalıcı hale gelmesini sağlayacak şekilde yapıyoruz" dedi.

İlerleyen dönemlerde yollara kaplama da yapılabileceğini kaydeden Alper Taban, "2021 yılında yaptığımız ihale neticesinde ilk yıl 40 km olmak üzere her yıl da aynı şekilde üzerine yeni yollar ilave edecek şekilde kırsal mahallelerimizin arazi yollarını kalıcı olarak açmış oluyoruz. Aynı zamanda bu yollar geçiş güzergahları olarak da köylerimizi birbirine bağlıyor. Alternatif yollar oluşuyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar 25 km yol çalışmasını tamamladı. Her yıl üzerine koyarak devam edecek bu çalışma. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Zamanla bu yolların üzeri de farklı kaplama yöntemleriyle kaplanarak daha konforlu yollar oluşturulabilir. Ancak bu haliyle dahi eski durumuna göre oldukça kullanışlı" açıklamalarında bulundu. - BURSA

