Arazi toplulaştırmasına karşı eyleme polis müdahalesi

SAMSUN'da tarım arazilerinin parçalanmasına karşı yapılan arazi toplulaştırmasına karşı çıkan bir grup, belediye önünde toplandı. Gruptan bazılarının belediye binasına taş atması üzerine polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde, arazi toplulaştırmasına tepki gösteren bir grup, belediye önünde toplandı. Bazı kişiler, traktörleriyle yolu trafiğe kapattı. Polis grubu dağılmaları ve yolu ulaşıma açmaları yönünde uyardı. Gruptan bazıları ise belediye binasına taş attı, camları kırdı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kalabalık dağılırken, taş atanların tespiti için çalışmalar sürüyor.