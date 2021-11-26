Arazi toplulaştırması üretim mâliyetlerini azaltıyor

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yürütülen 'arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri' çerçevesinde tam veya hisseli taşınmazların yeni parsele dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Mustafakemalpaşa'nın 24 mahallesindeki 17 bin 411 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma işlemleri son olarak Aralık Mahallesinde yapıldı. Proje alanında bulunan toplam 232 hektar alanda, proje öncesinde 195 adet olan parsel, yapılan toplulaştırma ile 172 adet yeni parsele dönüştürüldü. Aralık Mahallesi'ndeki yeni parseller hak sahiplerine teslim edildi.

Ulaşım ve üretim maliyetleri azalacak

Yapılan blok ve parselasyon planları ile aynı hak sahiplerine ait tam veya hisseli, birbirlerine uzak, geometrik şekilleri bozuk, ulaşım imkanları yetersiz olan taşınmazlar bir araya toplandı.

Yol ve su hatlarına cepheli, geometrik şekilleri düzgün yeni taşınmazların oluşturulduğu proje ile üreticilerin yeni parsellerine daha kolay ve kısa yoldan ulaşmalarına, gün içerisinde bir parselden diğer parsele gitmeden aynı taşınmaz üzerinde çalışma fırsatı bulmalarına ve az maliyetle üretim yapabilmelerine imkan sağlandı.

Yollardan faydalanma oranı arttı

Aralık Mahallesi proje sahasında yeni parsel içerisinde kalan ve tarıma elverişli olmayan eski kadastro yolu, eski kanal, çalılık, çukurluk ve tümsek alanlar düzeltilerek tarıma elverişli hale getirildi.

Proje öncesinde mevcut arazi yollarından parsellerin faydalanma oranı ortalama yüzde 60 iken DSİ'ce yapılan arazi toplulaştırması ile bu oran yüzde 100 seviyesine çıktı. - BURSA

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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