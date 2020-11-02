Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı

02.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:41
Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Süle Mahallesi'nde meydana gelen kazada arazi motosikleti (ATV) devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Süle Mahallesi'nde meydana gelen kazada arazi motosikleti (ATV) devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü İsmail Durgut (78) ve eşi Kafiye Durgut (75), arazi motosikletiyle ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Havanın kararmasıyla birlikte eşiyle eve dönmekte olan İsmail Durgut yönetimindeki ATV, bayır yukarı çıkarken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile eşi ağır yaralandı.

Yaralı sürücü ve eşi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı
Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı
Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı
Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

İlgili Haberler

Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı (2)
Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı (2)
Otomobil devrildi: 3 yaralı
Otomobil devrildi: 3 yaralı
Son dakika: Ceylanpınar'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Son dakika: Ceylanpınar'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Danla Bilic Şeyma Subaşı Burak Özçivit Çağatay Ulusoy
Spor Okan Buruk Arda Turan Eddie Newton Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arazi motosikleti devrildi, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 20:41:24. #1.14#
title