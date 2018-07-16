Arazi Meselesi Yüzünden Tartıştığı Amcasını Öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını silahla öldürdü .

İddiaya göre, ilçenin Şeyhulaş Mahallesi'nde Hasan B. arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası Mustafa B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan B. silahla amcasına ateş etti. Mustafa B. olay yerinde hayatını kaybetti

Mustafa B'nin cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.