Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü
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Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

09.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:40
Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü

'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.


Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila (37), kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen öldü.


Tedavileri devam eden 3 yaralıdan Zarife Gök'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Ağçaşar köyünde, dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Zarife Gök (20), İrfan Gök, (47), Atila Yolalan (37) ve Mustafa Yolalan (34), vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanmış ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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