Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı - Haberler
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Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı

Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 2 kişi yaralanırken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camii yakınlarında iki grup arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın çıkmasıyla durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tartışan şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada şahıslar birine sopalarla saldırdı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda destek polis ekipleri sevk edildi. Bir birine saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonrasında olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken darp neticesi yaralanan 2 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı

Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı

Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı

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