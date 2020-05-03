Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü (2)
03.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:34
CİNAYET ZANLISI ÖLÜ BULUNDURize'nin Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını tabancayla öldürüp, kayıplara karışan ve jandarma ekiplerince aranan Hasan Dalyanoğlu'nun (47) cansız bedenine ulaşıldı.
CİNAYET ZANLISI ÖLÜ BULUNDU
Rize'nin Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını tabancayla öldürüp, kayıplara karışan ve jandarma ekiplerince aranan Hasan Dalyanoğlu'nun (47) cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetlerin işlendiği olay yerinin yaklaşık 300 metre yakınındaki dere yatağında cesedi bulunan Hasan Dalyanoğlu'nun, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: DHA