Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü
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Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü

Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü
03.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:16

RİZE'nin Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu'nun (50) akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Şerife Dalyanoğlu (45) da, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu'nun (50) akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Şerife Dalyanoğlu (45) da, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde meydana geldi. H.D. arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D., tabanca ile kurşun yağdırdı. Osman ve eşi Bahriye ile akrabaları Şerife Dalyanoğlu vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. H.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Osman ve Bahriye çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Muhtar Osman Dalyanoğlu'nun ağır yaralanan yengesi Şerife Dalyanoğlu ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaçan H.D.'yi arıyor.

YENGE DE KURTARILAMADI

Silahlı kavgada yaralanan ve durumunun ağırlaşması üzerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şerife Dalyanoğlu da, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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