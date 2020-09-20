Arazi kavgasında, eniştesi ve yeğenini bıçakladı
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Arazi kavgasında, eniştesi ve yeğenini bıçakladı

KARAMAN'da Abdullah A., arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada eniştesi Duran Ali Ü. (66) ve yeğeni Yunus Ü.'yü bıçakla yaraladı.

Arazi kavgasında, eniştesi ve yeğenini bıçakladı
20.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:39

KARAMAN'da Abdullah A., arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada eniştesi Duran Ali Ü. (66) ve yeğeni Yunus Ü.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı baba ve oğul, hastaneye kaldırılırken, şüphelide gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ağaçyurdu köyünde meydana geldi. Abdullah A., iddiaya göre eniştesi Duran Ali Ü. ve yeğeni Yunus Ü. ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A., eniştesini ve yeğenini vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Muammer ŞEN
Muammer ŞEN
DHA Editörü
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