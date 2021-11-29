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ARAZİ KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

BATMAN (DHA) - BATMAN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bir otomobilin de ateşe verildiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Belde Mahallesi Yaşar Kemal Parkı yakınında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Demir ailesine mensup kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateşte Hakan, Hüsnü ve Mazlum Demir yaralandı. Kavga sırasında bir otomobil de ateşe verildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateşe verilen otomobildeki yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği kavga sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ARAZİ KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

ARAZİ KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

ARAZİ KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

ARAZİ KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

ARAZİ KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

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