Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü (2)
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Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü (2)

Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

ORMANDAKİ BARAKADA YAKALANDI Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeşleri Şaban Karamahmutoğlu (55) ve Suat Karamahmutoğlu'nu (65) öldürerek olay yerinden kaçan İbrahim Karamahmutoğlu'nun (72) peşine düşerek, saklandığı yeri tespit etti.

ORMANDAKİ BARAKADA YAKALANDI 

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeşleri Şaban Karamahmutoğlu (55) ve Suat Karamahmutoğlu'nu (65) öldürerek olay yerinden kaçan İbrahim Karamahmutoğlu'nun (72) peşine düşerek, saklandığı yeri tespit etti. Jandarma ekipleri olayın ardından Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde ormanlık alanda barakada saklanan İbrahim Karamahmutoğlu'na 'teslim ol' çağrısında bulundu. İbrahim Karamahmutoğlu teslim olurken, olayda kullandığı silaha el konuldu. Ölen iki kişinin yakınları ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisi önüne geldi. Polis ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

 


Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü (2)
Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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