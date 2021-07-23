Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, arazi paylaşımı tartışması nedeniyle çıkan kavgada ağabey silahını ateşleyerek 2 kardeşini öldürdü.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, arazi paylaşımı tartışması nedeniyle çıkan kavgada ağabey silahını ateşleyerek 2 kardeşini öldürdü.

Olay, saat 20.45 sıralarında Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Şaban Karamahmutoğlu olay yerinde Suat Karamahmutoğlu ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İbrahim Karamahmutoğlu olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz