Arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü Arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü Akraba aileler arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü Osmaniye'de iki akraba arasında arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Akraba aileler arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü

OSMANİYE - Osmaniye'de iki akraba arasında arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri Köyü'nde meydana geldi. Aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma olduğu öğrenilen amca çocukları Mustafa Ustave Mehmet Ustaköyün girişinde Kadirli-Osmaniye eski yolunda karşılaştı. Konuşmaya başlayan iki akrabanın arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre Mustafa Usta ve Mehmet Usta yanında bulunan silahlarla birbirlerine ateş etti. İki amcaoğlu silahlardan çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Usta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ardından da yine ambulans ile Osmaniye'deki özel bir hastaneye götürülen Mehmet Usta'da burada hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri olayın ardından olay yerinde boş kovan ve silah araştırması yaptı. Jandarma Köyyeri Köyü'nde ailelerin yaşadığı bölgede ise geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA