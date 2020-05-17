Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü Komşusunu öldürüp firar etti Düzce'nin Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, daha önce aralarında arazi üzerinde kavga olan 2 kişi kavga ettikleri arazi üzerinde karşı karşıya geldi.

Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
17.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:14

Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Komşusunu öldürüp firar etti

DÜZCE - Düzce'nin Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, daha önce aralarında arazi üzerinde kavga olan 2 kişi kavga ettikleri arazi üzerinde karşı karşıya geldi. İddiaya göre yanında silahla gelen İsak Bozkurt, kavgalı olduğu Üzeyir Altun'u silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Altun olay yerinde hayatını kaybetti.

Düzce'nin Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesi'nde öğlen saatlerinde arazi kavgası nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi öldü. Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Altun ve İsak Bozkurt Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesi'nde bir arazide ev yapmak istedi. Arazi üzerinde ev çalışmasını Üzeyir Altun başlatırken, İsak Bozkurt evi yaptırmamak için bir çok kez olay çıkarttı. İki aile arasında gelişen olaylar üzerine bir çok kişi araya girse de barışma olmadı. Bugün sabah saatlerinde ev inşaatına giden Üzeyir Altun'u gören komşusu İsak Bozkurt, Altun'a araziyi kullanmaması gerektiğini bir kez daha söyledi. Karşılıklı atışmaların ardından yanında silahla gelen İsak Bozkurt, Üzeyir Altun'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. İnşaatta çalışan diğer kişiler hemen Altun'un yanına giderek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, İsak Bozkurt'un arama çalışmaları da başlatıldı. Üzeyir Altun'un hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerine gelen sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA

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